Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Тормена прокомментировал разгромную победу над «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Тормена прокомментировал разгромную победу над «Зенитом»
Комментарии

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался после победы его команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Сегодня играли две хорошие команды, но просто неплохо вышли на поле. Лёгкой победы не было, было трудно, потому что у «Зенита» игроки высокого качества. Сейчас самое главное, чтобы к началу чемпионата мы были готовы», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».

Материалы по теме
«Краснодар» разнёс «Зенит» в Зимнем Кубке! Два гола чемпиона — на счету молодёжи. Видео
«Краснодар» разнёс «Зенит» в Зимнем Кубке! Два гола чемпиона — на счету молодёжи. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android