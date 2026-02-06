Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался после победы его команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Сегодня играли две хорошие команды, но просто неплохо вышли на поле. Лёгкой победы не было, было трудно, потому что у «Зенита» игроки высокого качества. Сейчас самое главное, чтобы к началу чемпионата мы были готовы», — передаёт слова Тормены корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар», а до этого шесть сезонов подряд золото выигрывал «Зенит».