ЦСКА намерен предложить € 5 млн за центрального защитника «Гремио» — Конур

Московский ЦСКА планирует предложить € 5 млн за покупку центрального защитника «Гремио» Вагнера Леонардо. На текущий момент бразильский клуб не получал официальных предложений о переходе 26-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Ранее портал Globo сообщил о желании «Гремио» выручить как минимум € 7 млн от потенциальной продажи игрока.

Вагнер играет за «Гремио» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: