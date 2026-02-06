Сперцян прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Зенитом»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда разгромила санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:0.
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34' 2:0 Хмарин – 54' 3:0 Гусейнов – 57'
«Хороший матч, две очень сильные команды, получили качество и двигаемся дальше. Думаю, что команды под разными нагрузками находятся и, в принципе, дисциплинированно отыграли. Нужно ещё набирать форму, это нормально. У нас ещё две недели здесь, поэтому есть время», — сказал Сперцян в интервью телеграмм-каналу Мир Российской Премьер-Лиги.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».
После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» набрал четыре очка и возглавляет турнирную таблицу.
