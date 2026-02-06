«Динамо» Мх подписало контракт с алжирским полузащитником

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале объявило о подписании долгосрочного контракта с 19-летним правым атакующим полузащитником по имени Дайя Эддин Мешид. Алжирский футболист будет выступать под 55-м номером.

«Добро пожаловать в «Динамо», Дайя!» — написано в сообщении махачкалинского клуба.

До подписания контракта с «Динамо» Мешид играл за «УСМ Алжир», в котором он начал профессиональную карьеру. За взрослую команду полузащитник провёл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 125 тыс.

