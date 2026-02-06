Скидки
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Иттихад, результат матча 6 февраля 2026, счёт 1:0, 21-й тур Про-Лиги 1 2025-2026

«Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Иттихад» в матче 21-го тура Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 85'     2:0 Анжело – 90+7'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане, реализовавший пенальти на 85-й минуте. На 90+7-й минуте Габриэл Анжело забил второй мяч в ворота «Аль-Иттихада», установив окончательный счёт в матче — 2:0.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не был включён в заявку на игру из-за недовольства действиями руководства команды. Ранее сообщалось, что форвард мог принять участие в матче, если бы клуб выплатил ему задолженность по зарплате.

После 20 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» заработал 34 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Аль-Иттихад» на своём поле сыграет с «Аль-Фейхой» 13 февраля, а «Аль-Наср» на день позже на выезде встретится с «Аль-Фатехом».

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Роналду мог сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы клуб выплатил долг по зарплате — A Bola
