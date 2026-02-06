«Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Иттихад» в матче 21-го тура Про-Лиги

Завершился матч 21-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич (Марибор, Словения). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане, реализовавший пенальти на 85-й минуте. На 90+7-й минуте Габриэл Анжело забил второй мяч в ворота «Аль-Иттихада», установив окончательный счёт в матче — 2:0.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не был включён в заявку на игру из-за недовольства действиями руководства команды. Ранее сообщалось, что форвард мог принять участие в матче, если бы клуб выплатил ему задолженность по зарплате.

После 20 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» заработал 34 очка и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Аль-Иттихад» на своём поле сыграет с «Аль-Фейхой» 13 февраля, а «Аль-Наср» на день позже на выезде встретится с «Аль-Фатехом».