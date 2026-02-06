Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Станислав Агкацев высказался после крупной победы «Краснодара» над «Зенитом»

Станислав Агкацев высказался после крупной победы «Краснодара» над «Зенитом»
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался после победы его команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Всем привет. Только закончился матч с «Зенитом», по мне, получилась очень зрелищная и интересная игра. Потихоньку втягиваемся и набираем оптимальную форму. Следующий матч уже во вторник, решающая встреча с «Динамо», поэтому будет интересно», – сказал Агкацев в видео в своём телеграм-канале.

По итогам 2-го тура «Краснодар» занимает первое место в Зимнем Кубке РПЛ с четырьмя очками. В активе «Зенита» три очка, команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице. Встречи 3-го тура Кубка состоятся 10 февраля.

Комментарии
