Станислав Агкацев высказался после крупной победы «Краснодара» над «Зенитом»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался после победы его команды над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Всем привет. Только закончился матч с «Зенитом», по мне, получилась очень зрелищная и интересная игра. Потихоньку втягиваемся и набираем оптимальную форму. Следующий матч уже во вторник, решающая встреча с «Динамо», поэтому будет интересно», – сказал Агкацев в видео в своём телеграм-канале.

По итогам 2-го тура «Краснодар» занимает первое место в Зимнем Кубке РПЛ с четырьмя очками. В активе «Зенита» три очка, команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице. Встречи 3-го тура Кубка состоятся 10 февраля.