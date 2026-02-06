«Фламенго» разрабатывает план по подписанию Винисиуса — Marca

«Фламенго» намерен предпринять конкретные шаги по возвращению в клуб воспитанника Винисиуса Жуниора, выступающего в составе мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в бразильском клубе понимают, что не смогут предложить вингеру условия, схожие с «Реалом» или командами из Саудовской Аравии. Однако «Фламенго» хочет «соревноваться не по цифрам, а по эмоциям», делая акцент на чувстве принадлежности Винисиуса к клубу. Команда из Рио-де-Жанейро готова предложить 25-летнему игроку возвращение в качестве абсолютного кумира. Подчёркивается, что подобный «нарратив на определённых этапах карьеры имеет гораздо большее значение, чем многие думают».

В свою очередь, «Реал» занимает твёрдую позицию — продлить контракт с Винисиусом до начала его последнего года. «Сливочные» ни при каких обстоятельствах не рассматривают вариант с бесплатным уходом нападающего.

