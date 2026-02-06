Семак прокомментировал разгромное поражение «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда разгромно уступила «Краснодару» со счётом 0:3.

«Мы готовимся и работаем в плановом режиме. Для кого‑то это шанс проявить и показать себя. С точки зрения функционального состояния кому‑то тяжелее, кому‑то проще: кто‑то лучше готов, кто‑то хуже. С точки зрения понимания игры, позиций, моментов, доигровок у нас, безусловно, есть пища для размышлений», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После двух игр на турнире «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого четыре очка.