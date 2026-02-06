Скидки
Футбол

«Фламенго» рассматривает трансфер чемпиона АПЛ в составе «Ливерпуля»

«Фламенго» рассматривает трансфер чемпиона АПЛ в составе «Ливерпуля»
Комментарии

«Фламенго» рассматривает подписание экс-нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает UOL.

По информации бразильского издания, «Фламенго» сделал запрос в саудовский клуб, но сделка может не состояться из-за высокой зарплаты уругвайского форварда в «Аль-Хиляле». При этом бразильская команда также следит за игроком лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисоном.

Дарвин Нуньес выигрывал в составе мерсисайдцев английскую Премьер-лигу, Суперкубок Англии и Кубок лиги. В 2025 году нападающий перебрался в Саудовскую Аравию. Всего в составе «Аль-Хиляля» уругваец провёл 22 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

