«МЮ» определил двух футболистов в качестве замены Рашфорду — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» ищет замену для нападающего Маркуса Рашфорда, желающего продолжить карьеру в «Барселоне», где он играет на правах аренды. «Красные дьяволы» определили две потенциальные цели. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, первым вариантом является 19-летний вингер «Лейпцига» Ян Диоманд. Для покупки ивуарийского футболиста манкунианцам может потребоваться € 100 млн.

В качестве второго кандидата выступает 25-летний крайний нападающий «Эвертона» Илиман Ндиайе. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского игрока составляет € 45 млн. Однако TEAMtalk подчёркивает, что, вероятно, «ириски» потребуют большую сумму.

Ранее сообщалось о готовности «Барселоны» выкупить Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн.

