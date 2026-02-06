Мбаппе отправил в офис «ПСЖ» судебных приставов из-за долга в размере € 5,9 млн — L’Équipe

В пятницу, 7 февраля, судебные приставы посетили офис «ПСЖ» по просьбе нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, которому парижский клуб не выплатил накопленные отпускные, сообщает L’Équipe.

Из причитающихся футболисту € 60,9 млн «ПСЖ» не выплатил € 5,9 млн. Эта сумма накопленных отпускных. Судебные приставы вручили парижанам платёжное уведомление с требованием выплаты задолженности Мбаппе.

Если парижский клуб не рассчитается с Мбаппе, суд может арестовать имущество «ПСЖ» в течение восьми дней, а адвокаты капитана сборной Франции могут взыскать сумму долга со счетов команды. У клуба есть время до 19 февраля, чтобы подать апелляцию.

Напомним, в 2024 году Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, перешедшему в «Реал», задолженность по зарплате и бонусам в размере € 55 млн. В декабре 2025 года суд Парижа по трудовым спорам обязал «ПСЖ» выплатить футболисту € 60,9 млн с учетом отпускных. Финансовые требования клуба к бывшему игроку были отклонены в полном объеме.