«Манчестер Юнайтед» интересен Гордон, желающий больше играть как центрфорвард — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 24-летнего крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для аккаунта The United Stand на странице в социальной сети X.
По информации источника, Гордон хочет получать больше игрового времени на позиции центрального нападающего.
Также «красным дьяволам» интересен вингер «Лейпцига» Ян Диоманд, оценивающийся «быками» в € 100 млн.
В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
