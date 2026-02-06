Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» интересен Гордон, желающий больше играть как центрфорвард — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» интересен Гордон, желающий больше играть как центрфорвард — Джейкобс
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 24-летнего крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для аккаунта The United Stand на странице в социальной сети X.

По информации источника, Гордон хочет получать больше игрового времени на позиции центрального нападающего.

Также «красным дьяволам» интересен вингер «Лейпцига» Ян Диоманд, оценивающийся «быками» в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«МЮ» определил двух футболистов в качестве замены Рашфорду — TEAMtalk

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android