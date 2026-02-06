«Манчестер Юнайтед» интересен Гордон, желающий больше играть как центрфорвард — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 24-летнего крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для аккаунта The United Stand на странице в социальной сети X.

По информации источника, Гордон хочет получать больше игрового времени на позиции центрального нападающего.

Также «красным дьяволам» интересен вингер «Лейпцига» Ян Диоманд, оценивающийся «быками» в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

