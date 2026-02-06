Sport.es назвал два качества, в которых Арбелоа уступает Зидану как тренер «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа обладает схожими чертами с экс-тренером «сливочных» Зинедином Зиданом. В частности, нынешние звёзды «сливочных» поддерживают Арбелоа, как ранее авторитетные футболисты клуба поддерживали французского специалиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Арбелоа, как и Зидан, пользуется поддержкой главы «Королевского клуба» Флорентино Переса. Подчёркивается, что оба специалиста «дёргают за ниточки, на которые указывает президент».

Однако между тренерами есть два отличия. Во-первых, испанскому специалисту не хватает «морального авторитета» как у Зидана. Во-вторых, к Арбелоа нет такой благосклонности прессы, которая была у француза. СМИ «были очарованы» Зиданом, в то время как нынешний тренер «Реала» далёк от этого.

Арбелоа возглавил «сливочных» 13 января. Зидан тренировал мадридцев с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

Материалы по теме Официально «Реал» объявил о травме Родриго перед матчем Ла Лиги с «Валенсией»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: