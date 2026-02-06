Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранён от должности за превышение полномочий — AS

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранён от должности за превышение полномочий — AS
Комментарии

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранён от своей должности за превышение полномочий. Об этом сообщает AS.

По информации издания, Мигель Анхель Галан, президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, подал жалобу в Административное управление спорта (TAD) на действия Тебаса. Ранее руководитель чемпионата Испании заявил, что будет готов выплатить по € 50 каждому человеку, сообщившему о пиратских трансляциях Ла Лиги в барах и других общественных местах. Кроме этого, функционера обвиняют в шантаже, так как Ла Лига предлагала владельцам баров не доводить дело до суда, если они возместят финансовый ущерб. Если жалоба будет удовлетворена, то Тебасу грозит отстранение от работы.

В августе 2025 года Галан уже предоставлял Высшему спортивному совету Испании расследование, в котором президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинялся в разглашении конфиденциальной информации о «Барселоне», то есть в совершении правонарушений.

Материалы по теме
Реализация «Барсы» — ужас! Ферран запорол топовый момент, а всего наиграли на шесть голов
Реализация «Барсы» — ужас! Ферран запорол топовый момент, а всего наиграли на шесть голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android