Глава Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранён от должности за превышение полномочий — AS

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас может быть отстранён от своей должности за превышение полномочий. Об этом сообщает AS.

По информации издания, Мигель Анхель Галан, президент Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, подал жалобу в Административное управление спорта (TAD) на действия Тебаса. Ранее руководитель чемпионата Испании заявил, что будет готов выплатить по € 50 каждому человеку, сообщившему о пиратских трансляциях Ла Лиги в барах и других общественных местах. Кроме этого, функционера обвиняют в шантаже, так как Ла Лига предлагала владельцам баров не доводить дело до суда, если они возместят финансовый ущерб. Если жалоба будет удовлетворена, то Тебасу грозит отстранение от работы.

В августе 2025 года Галан уже предоставлял Высшему спортивному совету Испании расследование, в котором президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинялся в разглашении конфиденциальной информации о «Барселоне», то есть в совершении правонарушений.