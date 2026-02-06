Скидки
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
22:45 Мск
Мусаев рассказал, что его порадовало в игре «Краснодара» в победном матче с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре команды в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом», где «быки» победили со счётом 3:0.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Порадовала в первую очередь самоотдача и дисциплина. Был хороший, плотный первый тайм. Были моменты с двух сторон. Понравилась именно командная работа.

Второй тайм чуть-чуть превосходили в свежести. Сделали восемь замен, соперник не делал замены, поэтому молодые футболисты, более опытные, свежие футболисты очень хорошо начали второй тайм, забили красивые мячи. Дальше не играли на удержание, играли в футбол, открытая игра была. У «Зенита» были моменты и у нас.

Я думаю, самое главное — это дисциплина, самоотдача и качества. От результата не нужно слишком летать в облаках, рабочий процесс идёт. Самое главное, что удовлетворены тем, что происходило на поле», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале.

Самые титулованные футбольные клубы России:

