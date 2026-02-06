Эдуард Мор: трансферная политика ЦСКА в зимнее окно на пять с плюсом

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о трансферной политике ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА до этого брал больше молодых игроков, многих практически бесплатно, надеясь, что они заиграют. В этом трансферное окно всё в точку. Баринов уже как влитой в команде, он очень сильно поможет. Уже забивает Лусиано, это отличное приобретение. Уже забивает россиянин Максим Воронов. Трансферная политика ЦСКА в зимнее трансферное окно просто великолепная, на пять с плюсом», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Зимой в ЦСКА перешли полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива», а также нападающие Максим Воронов из «Урала» и Лусиано Гонду из «Зенита».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.