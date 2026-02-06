Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: трансферная политика ЦСКА в зимнее окно на пять с плюсом

Эдуард Мор: трансферная политика ЦСКА в зимнее окно на пять с плюсом
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о трансферной политике ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА до этого брал больше молодых игроков, многих практически бесплатно, надеясь, что они заиграют. В этом трансферное окно всё в точку. Баринов уже как влитой в команде, он очень сильно поможет. Уже забивает Лусиано, это отличное приобретение. Уже забивает россиянин Максим Воронов. Трансферная политика ЦСКА в зимнее трансферное окно просто великолепная, на пять с плюсом», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Зимой в ЦСКА перешли полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива», а также нападающие Максим Воронов из «Урала» и Лусиано Гонду из «Зенита».

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Это шаг вперёд». Мор — о переходе Чалова в «Кайсериспор»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android