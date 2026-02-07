Скидки
Унион — Айнтрахт Ф, результат матча 6 февраля 2026, счет 1:1, 21-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Айнтрахт» в меньшинстве сыграл вничью с «Унионом» в 21-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли столичный «Унион» и «Айнтрахт» из Франкфурт-на-Майне. Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
06 февраля 2026, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Браун – 84'     1:1 Кверфельд – 87'    
Удаления: нет / Хойлунн – 86'

Первый гол в матче забил Натаниэль Браун. Защитник гостей отличился в конце встречи, на 84-й минуте. Через две минуты полузащитник «Айнтрахта» Оскар Хойлунн получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Игрок «Униона» Леопольд Кверфельд сравнял счёт ударом с пенальти на 87-й минуте.

После 21 матча чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Унион» заработал 25 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре берлинская команда встретится с «Гамбургом» (14 февраля). В этот же день «орлы» сыграют с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
