«Он постоянно в телефоне. Всегда сонный по утрам». Рафинья — о Ямале

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о форварде каталонского клуба Ламине Ямале и его зависимости от соцсетей.

«Учитывая его возраст, он постоянно сидит в телефоне, это нормально. Современное поколение всегда в телефонах, постоянно отправляет сообщения, всегда в наушниках.

Он всегда сонный по утрам, потому что, думаю, поздно ложится спать. Не из-за того, что он каждый день ходит на вечеринки, а потому что проводит слишком много времени в соцсетях.

Постоянно говорю ему, что он должен быть внимательнее, я бы не сказал, что он всегда опаздывает, но опаздывает чаще, чем приходит вовремя.

В последнее время он гораздо больше, чем раньше, одержим своей причёской. Перед тренировкой, перед игрой… он часами укладывает волосы, а в день игры — по два часа подряд», — приводит слова Рафиньи RMC Sport.

Ранее в прессе сообщалось, что в последнее время Ямаль значительно сократил время нахождения в соцсетях и удалил все посты, не связанные с футболом.