Президент «Реала» хочет подписать Педри из «Барселоны» к 2027 году — El Desmarque

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет повторить историю, схожую с переходом нападающего Луиша Фигу из «Барселоны» в стан «сливочных» в 2000 году, и подписать полузащитника сине-гранатовых Педри. Босс «Королевского клуба» желает осуществить трансфер 23-летнего футболиста к 2027 году. Об этом сообщают журналист Сиро Лопес и портал El Desmarque.

По информации источника, в случае Переса суть не в усилении состава мадридской команды, а в стремлении переманить ключевого игрока «Барселоны».

Как подчёркивает Лопес, переход Педри в «Реал» практически невозможен из-за его контракта до 2030 года с отступными в € 1 млрд. Сам полузащитник чувствует себя частью каталонского клуба, болельщиком которого он является. Мадридцам придётся приложить усилия для убеждения футболиста.

Педри играет за сине-гранатовых с 2019 года. За этот период он принял участие в 227 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 29 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

