«Лидс» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» в 25-м туре АПЛ

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Джейден Богл на 26-й минуте. На 30-й минуте Ноа Окафор забил второй гол «Лидса» в этом матче. Во втором тайме, на 49-й минуте, форвард Доминик Калверт-Льюин сделал счёт разгромным. В конце встречи на 86-й минуте нападающий гостей Лоренцо Лукка отыграл один мяч.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 26 очками располагается на 17-й строчке.