Лидс — Ноттингем Форест, результат матча 6 февраля 2026, счет 3:1, 25-й тур АПЛ 2025/2026

«Лидс» уверенно обыграл «Ноттингем Форест» в 25-м туре АПЛ
Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
06 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Богл – 26'     2:0 Окафор – 30'     3:0 Калверт-Льюин – 49'     3:1 Лукка – 86'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Джейден Богл на 26-й минуте. На 30-й минуте Ноа Окафор забил второй гол «Лидса» в этом матче. Во втором тайме, на 49-й минуте, форвард Доминик Калверт-Льюин сделал счёт разгромным. В конце встречи на 86-й минуте нападающий гостей Лоренцо Лукка отыграл один мяч.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 29 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ноттингем Форест» с 26 очками располагается на 17-й строчке.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Red Bull может помочь «Лидсу» купить Сперцяна у «Краснодара» летом — TEAMtalk
