Азар выбрал игрока «Челси» в качестве лучшего футболиста АПЛ

Бывший крайний нападающий «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о самом недооценённом футболисте английской Премьер-лиги.

«Это хороший вопрос. Знаете, как болельщик «Челси» я бы сказал, что это [Мойсес] Кайседо. Думаю, сейчас он и лучший игрок Премьер-лиги», — сказал Азар в интервью Goal.

Опорный полузащитник перешёл в лондонский клуб из «Брайтона» летом 2023 года. В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

