«Лилль» не смог обыграть последнюю команду чемпионата «Метц» в матче 21-го тура Лиги 1

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Метц» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Сен-Симфорьен» (Метц, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гийом Парадис. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

В первом круге чемпионата «Лилль» разгромил «Метц» со счётом 6:1.

После 21 матча чемпионата Франции «Лилль» набрал 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Метц» заработал 13 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре «Лилль» на своём поле сыграет с «Брестом» 14 февраля, а «Метц» на день позже в домашнем матче встретится с «Осером».