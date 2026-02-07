«Атлетико» ищет замену Симеоне, тренер может покинуть клуб в конце сезона — Sport.es

Взаимоотношения между главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и спортивным директором Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна. Возникшие разногласия способны повлиять на будущее аргентинского специалиста в клубе, несмотря на контракт до 2027 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «матрасники» начали поиск замены для Симеоне, который может покинуть клуб по окончании сезона. Подчёркивается, что в первую очередь на это способны повлиять результаты команды, а не противоречия с Алемани. Аргентинцу необходимо улучшить показатели «Атлетико», чтобы вернуть доверие, пошатнувшееся в последние месяцы.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола — главный кандидат на замену Симеоне. Но сам испанец предпочитает продолжить работу в чемпионате Англии.

Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании и выигрывали Лигу Европы.

После 22 туров Ла Лиги команда Симеоне набрала 45 очков и занимает третье место. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занял 14-е место и сыграет в раунде плей-офф.

