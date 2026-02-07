«Сельта» дома проиграла «Осасуне», упустив возможность подняться в зону еврокубков

В ночь с 6 на 7 февраля завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Сельтой» и «Осасуной». Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл форвард и лучший бомбардир гостей последних лет хорват Анте Будимир. Ассистировал ему новичок команды испанский вингер Рауль Моро. Во втором тайме, на 53-й минуте, испанский нападающий галисийцев Борха Иглесиас сравнял счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 79-й минуте испанский нападающий гостей Рауль Гарсия с передачи защитника Алехандро Катены установил окончательный результат.

После этой игры «Сельта» с 33 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, «Осасуна» с 29 очками располагается на восьмой строчке.