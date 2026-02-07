«Динамо» отскочило». Корнеев отреагировал на результат дерби с ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал победу московского «Динамо» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 пен.) в матче с армейцами в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«Если искать позитив у «Динамо», то в этой игре могу выделить организованный прессинг. В некоторых случаях это помогло создать голевые моменты. Футболисты «Динамо» заставляли защитников ЦСКА ошибаться. Видно, что это были организованные действия со стороны динамовцев, а не стихийные моменты. Однако в обороне у «Динамо» остаются всё те же проблемы, что и были. ЦСКА во втором тайме не забил уйму моментов. Я насчитал пять или шесть. В целом, «Динамо» отскочило», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА набрал три очка и располагается на второй строчке турнирной таблицы. Бело-голубые замыкают квартет соревнования, набрав два очка.

