Шалимов назвал причины разгромного поражения «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче с «быками» в рамках 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

«Думаю, никто не ожидал такого результата, такой победы краснодарцев с разницей в три мяча. Причём два гола были забиты во втором тайме после серии замен, когда у «Краснодара» вышли молодые парни, а у зенитовцев играли футболисты основы. Думаю, что защитники «Зенита» сейчас переваривают тренировочные нагрузки. Это не только тяжесть в ногах, но и немного тяжести в голове. Отчасти это могло сказаться, поскольку «Краснодар» сделал замены в перерыве, а зенитовский стартовый состав отыграл около часа. Но в целом, конечно, неожиданный исход», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После двух матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» набрал четыре очка и возглавляет турнирную таблицу, а на счету «Зенита» три очка. Команда Сергея Семака располагается на третьей строчке.

