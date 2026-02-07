Погибший в ДТП Диогу Жота был включён в Зал славы «Вулверхэмптона»

Английский «Вулверхэмптон» включил в свой в Зал славы португальского нападающего Диогу Жоту, погибшего прошлым летом в ДТП.

«Портрет Диогу займёт постоянное почётное место среди других признанных игроков клуба в Зале славы. В музее клуба оформлен мемориал в его честь — с футболками, шарфами и записками, оставленными болельщиками у стадиона после известия о его гибели», — говорится в сообщении клуба.

Жота выступал за команду с 2017 по 2020 год, в его активе 44 гола в 131 матче. Затем он перешёл в «Ливерпуль». Футболист погиб в автокатастрофе 3 июля 2025 года. В той же аварии погиб и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиэл» во второй лиге Португалии.

