Стали известны подробности по восстановлению Хвичи Кварацхелии после травмы

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия близок к возвращению после травмы, полученной 28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» был заменён на 22-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

Как сообщает издание RMC Sport, грузин может быть включён в заявку парижан на ближайшую игру с «Марселем» в Лиге 1. Отмечается, что окончательное решение о его участии в воскресном матче главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике примет после субботней тренировки.

Встреча «ПСЖ» — «Марсель» в рамках 21‑го тура Лиги 1 состоится 8 февраля. В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
