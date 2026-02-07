Стали известны подробности по восстановлению Хвичи Кварацхелии после травмы

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия близок к возвращению после травмы, полученной 28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» был заменён на 22-й минуте.

Как сообщает издание RMC Sport, грузин может быть включён в заявку парижан на ближайшую игру с «Марселем» в Лиге 1. Отмечается, что окончательное решение о его участии в воскресном матче главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике примет после субботней тренировки.

Встреча «ПСЖ» — «Марсель» в рамках 21‑го тура Лиги 1 состоится 8 февраля. В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

