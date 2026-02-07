Стали известны подробности по восстановлению Хвичи Кварацхелии после травмы

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия близок к возвращению после травмы, полученной 28 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Экс-футболист «Рубина» и «Локомотива» был заменён на 22-й минуте.
Как сообщает издание RMC Sport, грузин может быть включён в заявку парижан на ближайшую игру с «Марселем» в Лиге 1. Отмечается, что окончательное решение о его участии в воскресном матче главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике примет после субботней тренировки.
Встреча «ПСЖ» — «Марсель» в рамках 21‑го тура Лиги 1 состоится 8 февраля. В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.
Самые опасные травмы в футболе:
- 7 февраля 2026
-
04:53
-
04:37
-
04:30
-
03:32
-
02:43
-
02:35
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:02
-
00:00
- 6 февраля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:38
-
22:32
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:12
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:46
-
21:40
-
21:38
-
21:31
-
21:20