Портал 90min назвал Сафонова основным вратарём «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Марселем»

Портал 90min назвал Сафонова основным вратарём «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Марселем»
Футбольный интернет-портал 90min в преддверии матча 21-го тура французской Лиги 1, где сойдутся «ПСЖ» и «Марсель», поделился материалом, в котором заявил, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов стал основным голкипером команды и выйти в старте на встречу с провансальцами.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Марсель
Марсель
«Вратарь Матвей Сафонов, скорее всего, снова займёт место в стартовом составе, а Люка Шевалье останется в запасе. Матвей — основной вратарь парижской команды. Третий подряд выход в стартовом составе толлько подтверждает его статус», — говорится в материале, опубликованном на портале 90min.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижан россиянин выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат Франции. В нынешнем сезоне Матвей помог «ПСЖ» стать победителем Межконтинентального кубка. Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и в двух встречах сыграл «на ноль».

Как Сафонов стал героем ФИФА:

