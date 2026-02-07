Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции раскрыли зарплату Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Во Франции раскрыли зарплату Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
Комментарии

Французское издание Le Parisien раскрыло данные о заработках футболистов «Пари Сен-Жермен».

Больше всех в команде зарабатывает Усман Дембеле — его месячный доход составляет около € 1,56 млн евро до вычета налогов. Далее в списке идет Маркиньос с окладом примерно € 1,13 млн, а замыкает тройку самых высокооплачиваемых Ашраф Хакими, получающий около € 1,1 млн.

Зарплата Люки Эрнандеса достигает € 1 млн в месяц. Чуть меньше получают Витинья и Уоррен Заир-Эмери — по € 950 тысяч евро.

Украинский защитник Илья Забарный располагается на 12-й строчке рейтинга. По информации источника, его ежемесячный доход в «ПСЖ» составляет порядка € 450 тысяч евро до налогов. У российского гоклипера Матвея Сафонова — € 250 тысяч — это один из самых маленьких окладов среди игроков клуба.

Матвей Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Париж»

Материалы по теме
Вячеслав Малафеев оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android