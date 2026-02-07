Хамес Родригес подписал контракт с новым клубом

Атакующий хавбек Хамес Родригес продолжит карьеру в МЛС — колумбиец подписал соглашение с «Миннесотой Юнайтед», сообщает сайт клуба.

Футболист перешёл в американский клуб в статусе свободного агента. Срок договора рассчитан до лета 2026 года, при этом у «Миннесоты» есть право продлить контракт до конца того же года.

До переезда в США Хамес защищал цвета мексиканского «Леона», где играл с начала 2025 года. За это время он принял участие в 34 встречах, отметившись пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

За карьеру футболист поиграл за ряд топ-клубов Европы, в том числе за мадридский «Реал».

