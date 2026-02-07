Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Гамбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема прокомментировал свой дебют с хет-триком за «Аль-Хиляль»

Бензема прокомментировал свой дебют с хет-триком за «Аль-Хиляль»
Комментарии

Форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Аль-Охдуд» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. 38-летний француз, ранее выступавший за «Аль-Иттихад», отметился в этом матче хет-триком.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 6
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 31'     0:2 Бензема – 60'     0:3 Бензема – 64'     0:4 Малком – 70'     0:5 Аль-Давсари – 75'     0:6 Аль-Давсари – 90+3'    

— Да, матч действительно получился удачным. Я хорошо себя чувствую. Мне комфортно играть с партнёрами по этой команде. Мы действуем как единое целое, боремся друг за друга.

— Вы хотите сказать, что здесь партнёры помогают вам больше, чем в «Аль-Иттихаде»?

— Я этого не говорил. Я лишь отметил, что мне комфортно — это разные вещи, — приводит слова футболиста журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой

Материалы по теме
Бензема тепло поприветствовали в «Аль-Хиляле». Видео
Истории
Бензема тепло поприветствовали в «Аль-Хиляле». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android