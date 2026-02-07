Бензема прокомментировал свой дебют с хет-триком за «Аль-Хиляль»

Форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Аль-Охдуд» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. 38-летний француз, ранее выступавший за «Аль-Иттихад», отметился в этом матче хет-триком.

— Да, матч действительно получился удачным. Я хорошо себя чувствую. Мне комфортно играть с партнёрами по этой команде. Мы действуем как единое целое, боремся друг за друга.

— Вы хотите сказать, что здесь партнёры помогают вам больше, чем в «Аль-Иттихаде»?

— Я этого не говорил. Я лишь отметил, что мне комфортно — это разные вещи, — приводит слова футболиста журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Х.

Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой