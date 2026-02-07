Бензема прокомментировал свой дебют с хет-триком за «Аль-Хиляль»
Форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Аль-Охдуд» в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 6:0. 38-летний француз, ранее выступавший за «Аль-Иттихад», отметился в этом матче хет-триком.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 21-й тур
05 февраля 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Охдуд
Наджран
Окончен
0 : 6
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Бензема – 31' 0:2 Бензема – 60' 0:3 Бензема – 64' 0:4 Малком – 70' 0:5 Аль-Давсари – 75' 0:6 Аль-Давсари – 90+3'
— Да, матч действительно получился удачным. Я хорошо себя чувствую. Мне комфортно играть с партнёрами по этой команде. Мы действуем как единое целое, боремся друг за друга.
— Вы хотите сказать, что здесь партнёры помогают вам больше, чем в «Аль-Иттихаде»?
— Я этого не говорил. Я лишь отметил, что мне комфортно — это разные вещи, — приводит слова футболиста журналист и инсайдер Фабрицио Романо в Х.
Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой
