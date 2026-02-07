ESPN сообщил планы «Реала» на Эндрика на фоне его голевой серии за «Лион»

Мадридский «Реал» планирует задействовать Эндрика в составе команды уже в следующем сезоне, утверждает ESPN.

В январе 19-летний нападающий отправился в «Лион» на правах аренды, однако продлевать это соглашение «сливочные» не намерены. По данным источника, вариант с новой арендой даже не будет рассматриваться.

Сообщается, что бразилец вернётся в Испанию независимо от возможных предложений со стороны французского клуба — «Реал» ответит отказом.

За время выступлений в составе «Лиона» Эндрик провёл 5 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами и одной результативной передачей.

