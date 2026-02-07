Скидки
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
19:00 Мск
Саудовская лига потеряла $ 2,4 млрд после ухода первого вещателя на фоне бойкота Роналду

Саудовская лига потеряла $ 2,4 млрд после ухода первого вещателя на фоне бойкота Роналду
Комментарии

FOX Sports стал первым крупным международным вещателем, который прекратил сотрудничество с Саудовской Про-лигой на фоне продолжающейся ситуации вокруг Криштиану Роналду, сообщает Speedline в Х.

Отмечается, что последствия этого решения могут быть крайне серьёзными: по имеющейся информации, лига уже понесла убытки в размере около $ 2,4 млрд, связанные с её глобальными медиа и коммерческими проектами.

По данным источника, ситуация может стать поворотным моментом для международного имиджа Саудовской Про-лиги, а развитие событий вокруг неё продолжает привлекать пристальное внимание.

Напомним, Роналду бойкотирует матчи «Аль-Насра» из-за недовольства последними трансферами в чемпионате.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки

