Зарплата Матеуса Рейса в ЦСКА составит € 3,5 млн за сезон — Record

Защитник «Спортинга» Матеус Рейс готовится к переходу в московский ЦСКА, где его зарплата составит € 3,5 млн за сезон. Об этом сообщает Record.

По информации источника, лиссабонский клуб отпустит 30-летнего футболиста после матча с «Порту», который состоится в понедельник, 9 февраля.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что ЦСКА и «Спортинг» согласовали основные параметры трансфера бразильского игрока.

Рейс играет за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

