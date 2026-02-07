Форвард «Мальорки» Мурики ответил на пост «Барселоны» с упоминанием его

Нападающий «Мальорки» Ведад Мурики ответил на публикацию пресс-службы «Барселоны», которая упомянула 31-летнего форварда. Ранее сине-гранатовые в соцсети X опубликовали фотографию нападающего Роберта Левандовского с подписью «Леви против Мурики». Команды сыграют сегодня, 7 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Немногие нападающие могут сравниться с Левандовским… И я не из их числа, но спасибо», — написал Мурики в соцсети X, репостнув публикацию пресс-службы каталонского клуба.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Мурики забил 15 голов и оформил одну результативную передачу в 21 игре. Форвард сборной Косова занимает второе место в гонке бомбардиров. В активе Левандовского девять мячей и две голевые передачи в 17 встречах.