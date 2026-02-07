Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Мальорки» Мурики ответил на пост «Барселоны» с упоминанием его

Форвард «Мальорки» Мурики ответил на пост «Барселоны» с упоминанием его
Комментарии

Нападающий «Мальорки» Ведад Мурики ответил на публикацию пресс-службы «Барселоны», которая упомянула 31-летнего форварда. Ранее сине-гранатовые в соцсети X опубликовали фотографию нападающего Роберта Левандовского с подписью «Леви против Мурики». Команды сыграют сегодня, 7 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Немногие нападающие могут сравниться с Левандовским… И я не из их числа, но спасибо», — написал Мурики в соцсети X, репостнув публикацию пресс-службы каталонского клуба.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Мурики забил 15 голов и оформил одну результативную передачу в 21 игре. Форвард сборной Косова занимает второе место в гонке бомбардиров. В активе Левандовского девять мячей и две голевые передачи в 17 встречах.

Материалы по теме
«Барселона» — «Мальорка». «Реалу» можно не смотреть
«Барселона» — «Мальорка». «Реалу» можно не смотреть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android