Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» наняла специалиста по сну, Флик хочет контролировать все аспекты игры — AS

«Барселона» наняла специалиста по сну, Флик хочет контролировать все аспекты игры — AS
Комментарии

В конце января «Барселона» взяла на работу специалиста по сну, с которым главный тренер Ханс-Дитер Флик работал в «Баварии». Задача нового сотрудника — предложить футболистам ряд рекомендаций, способных помочь им лучше высыпаться и приходить на тренировки более отдохнувшими. Об этом сообщает AS.

По информации источника, игроки уже начали получать советы: не ложиться спать с включённым мобильным или другими экранами, не употреблять кофеин за 10 часов до сна и засыпать в тёмной, тихой комнате.

Подчёркивается, найм специалиста по сну свидетельствует о желании Флика контролировать все аспекты игры, в том числе сон, поскольку усталость является одной из основных причин травм.

Материалы по теме
«Он постоянно в телефоне. Всегда сонный по утрам». Рафинья — о Ямале

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android