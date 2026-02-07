«Барселона» наняла специалиста по сну, Флик хочет контролировать все аспекты игры — AS

В конце января «Барселона» взяла на работу специалиста по сну, с которым главный тренер Ханс-Дитер Флик работал в «Баварии». Задача нового сотрудника — предложить футболистам ряд рекомендаций, способных помочь им лучше высыпаться и приходить на тренировки более отдохнувшими. Об этом сообщает AS.

По информации источника, игроки уже начали получать советы: не ложиться спать с включённым мобильным или другими экранами, не употреблять кофеин за 10 часов до сна и засыпать в тёмной, тихой комнате.

Подчёркивается, найм специалиста по сну свидетельствует о желании Флика контролировать все аспекты игры, в том числе сон, поскольку усталость является одной из основных причин травм.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: