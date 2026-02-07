Сперцян: наши молодые пацаны — большие таланты, при этом они очень скромные

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о человеческих качествах молодых футболистов команды. В пятницу, 6 февраля, «Краснодар» обыграл «Зенит» со счётом 3:0 в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. На счету команды оказались голы 23‑летнего бразильца Мозеса, а также двух молодых российских игроков: 18‑летнего Артёма Хмарина и 17‑летнего Эльдара Гусейнова.
«Наши молодые пацаны — большие таланты, но самое главное, что они при этом очень скромные. Работают. Носят мячи на тренировках. Мы тоже через это проходили. Пусть у них всё будет хорошо, и пусть они продолжают так же работать», — заявил Сперцян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
В 3-м туре Кубка 10 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» встретится с ЦСКА.
- 7 февраля 2026
-
09:37
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:19
-
09:14
-
09:10
-
09:04
-
07:25
-
06:03
-
05:57
-
05:50
-
05:40
-
04:53
-
04:37
-
04:30
-
03:32
-
02:43
-
02:35
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:02
-
00:00
- 6 февраля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:18
-
23:05
-
23:02
-
23:00