Сперцян: наши молодые пацаны — большие таланты, при этом они очень скромные

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о человеческих качествах молодых футболистов команды. В пятницу, 6 февраля, «Краснодар» обыграл «Зенит» со счётом 3:0 в матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ. На счету команды оказались голы 23‑летнего бразильца Мозеса, а также двух молодых российских игроков: 18‑летнего Артёма Хмарина и 17‑летнего Эльдара Гусейнова.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«Наши молодые пацаны — большие таланты, но самое главное, что они при этом очень скромные. Работают. Носят мячи на тренировках. Мы тоже через это проходили. Пусть у них всё будет хорошо, и пусть они продолжают так же работать», — заявил Сперцян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В 3-м туре Кубка 10 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» встретится с ЦСКА.

