Брест — Лорьян. Прямая трансляция
Футбол Новости

Спартак Москва — Далянь Инбо: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Далянь Инбо»: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и китайский «Далянь Инбо». Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Далянь Инбо
Далянь, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля. 21 февраля «Спартак» проведёт матч с «Ростовом». 23 февраля команда Карлоса Хуана Карседо встретится с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.

