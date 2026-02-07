Скидки
Футбол

Бывший вратарь «Милана» перешёл в «Бешикташ» с опцией выкупа

Бывший вратарь «Милана» перешёл в «Бешикташ» с опцией выкупа
Комментарии

Экс-голкипер «Милана» Девис Васкес продолжит карьеру в Турции. Об аренде колумбийского вратаря из итальянской «Ромы» объявила пресс-служба стамбульского «Бешикташа» на официальном сайте команды. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026, а также включает в себя опцию выкупа.

Фото: ФК «Бешикташ»

Девис Васкес перебрался в «Рому» из «Милана» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Ранее 27-летний голкипер выступал на правах аренды за итальянские «Эмполи» и «Асколи», а также в составе английского «Шеффилд Уэнсдей». В текущем сезоне вратарь в официальных встречах на поле не появлялся.

