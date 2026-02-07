«МЮ» и «Бавария» могут побороться за нападающего из США — Конур

«Бавария» лидирует в борьбе за 17-летнего крайнего нападающего американского клуба «Шарлотт» Нимфаша Берчимаса, ранее проходившего просмотр в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Sports Boom.

По информации источника, «красные дьяволы» пытаются перехватить Берчимаса у немецкого гранда. Переговоры между «Баварией» и «Шарлотт» о переходе вингера характеризуются как «очень многообещающие». Футболисту исполнится 18 лет 22 февраля. В случае успеха в переговорах он сможет присоединиться к предсезонному тренировочному лагерю первой команды «Баварии» грядущим летом.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Шарлотт» рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

