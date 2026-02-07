Скидки
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Адама Траоре вывели в эфир испанского ТВ после слов Кукурельи о нём, у игроков была стычка

Комментарии

Вингера «Вест Хэма» Адама Траоре подключили к эфиру передачи 3 Cat Fanzone show на испанском ТВ, в котором защитник «Челси» Марк Кукурелья комментировал их стычку в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. На 90+5-й минуте дерби, в котором «синие» одержали победу (3:2), форвард отшвырнул соперника в сторону, после чего между несколькими игроками команд началась перепалка.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

«Такое случается. У меня нет проблем. Хотя если бы я встретил его на улице, я бы не решился поздороваться после такого», — сказал Кукурелья в эфире шоу.

Фото: кадр из видео

После этого ведущий заявил, что ему не придётся долго ждать встречи, и вывел в эфир Траоре. Оба футболиста рассмеялись, а Кукурелья начал аплодировать.

«Теперь я спокоен, потому что нас разделяет экран», — добавил Кукурелья.

