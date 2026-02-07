Адама Траоре вывели в эфир испанского ТВ после слов Кукурельи о нём, у игроков была стычка

Вингера «Вест Хэма» Адама Траоре подключили к эфиру передачи 3 Cat Fanzone show на испанском ТВ, в котором защитник «Челси» Марк Кукурелья комментировал их стычку в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. На 90+5-й минуте дерби, в котором «синие» одержали победу (3:2), форвард отшвырнул соперника в сторону, после чего между несколькими игроками команд началась перепалка.
«Такое случается. У меня нет проблем. Хотя если бы я встретил его на улице, я бы не решился поздороваться после такого», — сказал Кукурелья в эфире шоу.
Фото: кадр из видео
После этого ведущий заявил, что ему не придётся долго ждать встречи, и вывел в эфир Траоре. Оба футболиста рассмеялись, а Кукурелья начал аплодировать.
«Теперь я спокоен, потому что нас разделяет экран», — добавил Кукурелья.
