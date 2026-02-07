Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Мальорка: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 23-й тур
07 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 22 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 55 очков и занимают первое место. Красно-чёрные заработали 24 очка и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Жироной» (16 февраля), а «Мальорка» — с «Бетисом» (15 февраля).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Президент «Реала» хочет подписать Педри из «Барселоны» к 2027 году — El Desmarque

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android