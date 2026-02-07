«Барселона» — «Мальорка»: онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Кинтеро Гонсалес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 22 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 55 очков и занимают первое место. Красно-чёрные заработали 24 очка и располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с «Жироной» (16 февраля), а «Мальорка» — с «Бетисом» (15 февраля).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: