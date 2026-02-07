Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
07 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» друг с другом:

АПЛ, 11-й тур, 8 ноября 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;
Лига Европы, финал, 21 мая 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;
АПЛ, 25-й тур, 16 февраля 2025 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0;
Кубок лиги, 1/4 финала, 19 декабря 2024 года, «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 4:3;
АПЛ, 6-й тур, 29 сентября 2024 года, «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 0:3.

С историей личных встреч «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
