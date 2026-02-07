«Спартак» — «Далянь Инбо»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Сегодня, 7 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и китайский «Далянь Инбо». Игра пройдёт в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Далянь Инбо
Далянь, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Астаной». Игра состоится 10 февраля. 21 февраля «Спартак» проведёт матч с «Ростовом». 23 февраля команда Карлоса Хуана Карседо встретится с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.
После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место.
