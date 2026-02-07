Скидки
Покинувший ЦСКА Верде перешёл в предпоследнюю команду чемпионата ОАЭ

Аргентинский полузащитник Лионель Верде, покинувший московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. Об аренде 21-летнего аргентинца у клуба «Унион Санта-Фе» объявила пресс-служба «Бани Яса».

«Лионель Верде обладает богатым опытом, полученным в ходе предыдущих профессиональных выступлений, включая период в российском клубе ЦСКА и выступления в аргентинской лиге, что делает его ценным приобретением для «Бани Яса». Желаем ему и его товарищам по команде всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в соцсети.

Фото: ФК «Бони Яс»

Лионель Верде выступал за ЦСКА с июля 2025-го, по два раза появился на поле в матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Всего на его счету 184 минуты без результативных действий. В январе текущего года армейцы досрочно прервали аренду игрока. «Бани Яс» занимает 13-е место из 14 в Про лиге ОАЭ, опережая последнюю команду чемпионата на два очка.

