Антуан Семеньо оценил атмосферу в «Манчестер Сити» после месяца в команде

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо поделился своими впечатлениями от пребывания в клубе спустя месяц после перехода из «Борнмута». Семеньо отметил, что в команде царит дружелюбная атмосфера, что способствует комфортному состоянию игроков.

«Все очень дружелюбны. Здесь царит замечательная атмосфера. Мы ощущаем себя желанными гостями, чувствуем себя комфортно и можем просто быть самими собой. Это действительно атмосфера чемпионов.

Играя с величайшими футболистами мира и работая под руководством одного из лучших тренеров, я смогу поднять свою игру на новый уровень», – приводит слова Семеньо официальный сайт клуба.

После перехода в клуб из Манчестера Семеньо успел провести шесть матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.