Ибрагимович посетил церемонию открытия Олимпиады-2026

Бывший нападающий «Милана», «Ювентуса» и «Интера» Златан Ибрагимович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, состоявшейся в пятницу, 6 февраля. Основные торжества принял стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо.

6 февраля шведский футболист также пронёс факел Олимпиады.

«Я очень горжусь. Хотя я и не итальянец, нести олимпийский огонь в Италии — это крайне трогательно. Я очень счастлив. Я счастлив. Милан для меня как второй дом. Я стараюсь делать всё возможное для Италии», — приводит слова Ибрагимовича Le Parisien.

