Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович посетил церемонию открытия Олимпиады-2026

Ибрагимович посетил церемонию открытия Олимпиады-2026
Комментарии

Бывший нападающий «Милана», «Ювентуса» и «Интера» Златан Ибрагимович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, состоявшейся в пятницу, 6 февраля. Основные торжества принял стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов прошли в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо.

6 февраля шведский футболист также пронёс факел Олимпиады.

«Я очень горжусь. Хотя я и не итальянец, нести олимпийский огонь в Италии — это крайне трогательно. Я очень счастлив. Я счастлив. Милан для меня как второй дом. Я стараюсь делать всё возможное для Италии», — приводит слова Ибрагимовича Le Parisien.

Материалы по теме
Фото
Златан Ибрагимович пронёс факел зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android