Главная Футбол Новости

В ЦСКА сообщили о прохождении медосмотра игроком «Краснодара» Козловым перед трансфером

В ЦСКА сообщили о прохождении медосмотра игроком «Краснодара» Козловым перед трансфером
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о прохождении медосмотра полузащитником «Краснодара» Данилой Козловым перед переходом в московский клуб.

«На сегодняшний день некорректно говорить о Козлове, потому что он — футболист «Краснодара». Не секрет, что мы прокомментировали, он проходит медобследование. Если всё будет завершено? Будет завершено успешно со всех точек зрения. Тогда можно будет поговорить. Это молодой, российский яркий футболист. Здесь далеко ходить не надо. Не секрет, что мы им интересовались в конце весны 2024 года, когда он был лидером «Балтики», но тогда у нас были перестановки на тренерском мостике», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
