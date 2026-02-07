Кривцов: будем повторять прошлогодний успех «Краснодара» — мы доказали, что это возможно

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда одержала победу над «Зенитом» со счётом 3:0.
«В матче с «Зенитом» наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА. Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир — просто готовимся к сезону. Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно — не скажу, тогда все выигрывать будут. Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно — будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В 3-м туре Кубка 10 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» встретится с ЦСКА.
- 7 февраля 2026
