Кривцов: будем повторять прошлогодний успех «Краснодара» — мы доказали, что это возможно

Кривцов: будем повторять прошлогодний успех «Краснодара» — мы доказали, что это возможно
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о матче 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его команда одержала победу над «Зенитом» со счётом 3:0.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кобнан – 34'     2:0 Хмарин – 54'     3:0 Гусейнов – 57'    

«В матче с «Зенитом» наша готовность была точно лучше, чем в игре с ЦСКА. Всегда приятно побеждать, но это же товарищеский турнир — просто готовимся к сезону. Мы придерживаемся того же, что и в прошлом году. Но чего именно — не скажу, тогда все выигрывать будут. Бороться за чемпионство всегда трудно, но в том году мы сами себе доказали, что это возможно — будем делать то же самое. Мы хотим повторить прошлогодний успех», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 3-м туре Кубка 10 февраля «Краснодар» сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» встретится с ЦСКА.

